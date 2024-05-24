Обновление GCompris 4.1, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 4.1, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 190 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android. В новой версии проведена работа по улучшению графики в различных уроках. Обеспечен полный перевод на русский и украинский языки, добавлены частичные переводы для азербайджанского (97%), эстонского (95%) и белорусского (86%) языков.