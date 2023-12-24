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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 16.0

Компания Mozilla обновила наборы голосовых данных Common Voice, включающие примеры произношения более 200 тысяч человек. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. По сравнению с прошлым обновлением объём речевого материала в коллекции увеличился с 28.7 до 30.3 тысяч часов речи, из которых 19.7 тысяч часов прошли процедуру проверки. Число поддерживаемых языков увеличилось со 114 до 120 (добавлены идиш, латгальский, лигурийский, осетинский, телугу и западный сьерра-пуэбланский науатль).

В подготовке материалов на английском языке приняли участие 90.67 тысяч человек, надиктовавших 3438 часов речи (было 88.9 тысяч участников и 3347 часов). Набор для белорусского языка охватывает 8249 участников и 1641 час речевого материала (было — 8205 участников и 1632 часа), русского языка — 3133 участника и 265 часов (было 3053 участника и 260 часов), узбекского — 2151 участника и 264 часа (было 2141 участника и 263 часа), украинского языка — 1058 участников и 108 часов (было 1024 участника и 105 часов).

Проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

Источник: opennet.ru

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