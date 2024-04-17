Обновление KDE Plasma 6.0.4: Улучшения Wayland и множество исправлений

Обновление KDE Plasma 6.0.4 уже доступно, привнося улучшения для Plasma Wayland, Discover и других компонентов.

KDE Plasma 6.0.4, новейшее обновление популярного рабочего окружения, было выпущено, принеся ряд значительных улучшений и исправлений. Эта версия стала четвертой из пяти запланированных обслуживающих обновлений для KDE Plasma 6, улучшая производительность и интерфейс, а также исправляя различные ошибки и сбои.

Ключевые улучшения в KDE Plasma 6.0.4

Множественный выбор обоев: Теперь пользователи могут выбирать несколько обоев в диалоге «Добавить новые обои», что позволяет легко персонализировать рабочий стол.

Оптимизация управления задачами: Обновление уменьшило порог отображения текста в виджете традиционного диспетчера задач Plasma, что делает элементы управления видимыми даже при узких настройках ширины задач.

Улучшения в Discover: Менеджер приложений Plasma Discover был оптимизирован для более быстрого отображения информации о больших офлайн-обновлениях. Также исправлена ошибка, которая ранее могла привести к сбою Discover при запуске.

Интеграция с системой Portals: Улучшена поддержка перетаскивания файлов и папок с рабочего стола в приложения в песочнице (например, Flatpak или Snap), что теперь работает как ожидалось.

Обновления для меню Kickoff: Меню приложений Plasma Kickoff было обновлено, чтобы корректно отображать элементы из категории приложений при прокрутке.

Улучшения для сессии Plasma X11 и Wayland: В X11 добавлена возможность закрыть страницу сетки рабочих столов с помощью той же клавиши, что и для её открытия. Для пользователей Wayland улучшен диалог выбора цвета, который теперь корректно отображает цвета при применении ICC-профиля.

Исправление ошибок и утечек памяти: Исправлены сбои в утилите Spectacle и утечки памяти в виджете сетей Plasma, а также решена проблема, которая могла мешать открытию контекстного меню диспетчера задач при использовании жеста двумя пальцами на тачпаде некоторых ноутбуков.

Обновление KDE Plasma 6.0.4 не просто исправляет предыдущие ошибки, но и вносит значительные улучшения в пользовательский интерфейс и общую функциональность системы.

Источник: linux.org.ru