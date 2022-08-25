Обновление композитного менеджера Compiz 0.9.14.2

Спустя почти три года с момента публикации прошлого обновления опубликован выпуск композитного менеджера Compiz 0.9.14.2, использующего OpenGL для вывода графики (окна обрабатываются как текстуры при помощи GLX_EXT_texture_from_pixmap) и предоставляющего гибкую систему плагинов для реализации эффектов и расширения функциональности.

Из наиболее заметных изменений в новой версии выделяется реализация поддержки свойств _GTK_WORKAREAS_D{номер} и _GNOME_WM_STRUT_AREA, позволяющих улучшить работу с рабочими областями в конфигурациях с несколькими мониторами. Ранее указанные свойства были добавлены в библиотеку GTK, оконный менеджер Mutter и композитный менеджер Metacity.

Кроме того, в Compiz 0.9.14.2 налажена поддержка сборки в новых версиях GCC, решены проблемы с работой плагинов blur и opengl на системах с OpenGL ES, прекращено изменение путей для pkg-config, добавлена поддержка режима сборки Unity (Jumbo) в CMake.



Источник: opennet.ru