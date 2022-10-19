Обновление nginx 1.22.1 и 1.23.2 с устранением уязвимостей

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.23.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей, а также выпуск параллельно поддерживаемой стабильной ветки nginx 1.22.1, в которую вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

В новых версиях устранены две уязвимости (CVE-2022-41741, CVE-2022-41742) в модуле ngx_http_mp4_module, применяемом для организации потокового вещания из файлов в формате H.264/AAC. Уязвимости могут привести к повреждению памяти или утечке содержимого памяти при обработке специально оформленного файла в формате mp4. В качестве последствий упоминается аварийное завершение рабочего процесса, но не исключаются и иные проявления, такие как организация выполнения кода на сервере.

Примечательно, что похожая уязвимость уже устранялась в модуле ngx_http_mp4_module в 2012 году. Кроме того, компания F5 сообщила о похожей уязвимости (CVE-2022-41743) в продукте NGINX Plus, затрагивающей модуль ngx_http_hls_module, обеспечивающий поддержку протокола HLS (Apple HTTP Live Streaming).

Кроме устранения уязвимостей в nginx 1.23.2 предложены следующие изменения:

Добавлена поддержка переменных «$proxy_protocol_tlv_*», в которые записываются значения полей TLV (Type-Length-Value), фигурирующих в протоколе Type-Length-Value PROXY v2.

Обеспечена автоматическая ротация ключей шифрования для сессионных тикетов TLS, применяемая при использовании разделяемой памяти в директиве ssl_session_cache.

Уровень ведения лога для ошибок, связанных с некорректным типом записей SSL, понижен с критического до информационного уровня.

Уровень ведения лога для сообщений о невозможности выделить память для нового сеанса изменён с alert на warn и ограничен выводом одной записи в секунду.

На платформе Windows налажена сборка с OpenSSL 3.0.

Налажено отражение в логе ошибок протокола PROXY.

Устранена проблема, из-за которой при использовании TLSv1.3 на базе OpenSSL или BoringSSL не работал таймаут, указанный в директиве «ssl_session_timeout».

Источник: opennet.ru