Обновление Nodeverse, игры об исследовании космоса на движке Minetest

Вышла версия Nodeverse 0.4.0, игры об исследовании космоса, построенной на движке Minetest. Основные функции игры сводятся к исследованию планет, строительству и полёту на космических кораблях. Проект Nodeverse был вдохновлен игрой No Man’s Sky, но использует воксельную графику. Код игры написан на Lua и распространяется под лицензией GPLv3.

Выпуск нарушает совместимость с предыдущими версиями. Из изменений можно отметить добавление кактусов, виноградных лоз, кувшинок, деревьев, грибов и подземных озёр. Представлены новые моды ‘nv_flora’, ‘nv_gui’, ‘nv_encyclepedia’. Повышена производительность и исправлены разные ошибки.