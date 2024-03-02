Обновление операционной системы MenuetOS 1.50, написанной на ассемблере

Опубликован выпуск операционной системы MenuetOS 1.50, разработка которой ведётся полностью на ассемблере. Сборки MenuetOS подготовлены для 64-разрядных систем x86 и могут быть запущены под управлением QEMU. Сборка системы занимает 1.4 МБ и сформирована в виде образа дискеты и iso-образа для записи на CD (поддерживается запуск в VirtualBox). Исходные тексты проекта распространяются под модифицированной лицензией MIT, дополненной требованием согласования любого использования в коммерческих целях.

Система поддерживает вытесняющую многозадачность, загрузку на системах с UEFI и SMP на многоядерных системах. Проектом также развивается собственный X-сервер и предоставляется встроенный графический интерфейс пользователя с поддержкой тем оформления, операций Drag&Drop, кодировки UTF-8 и переключений клавиатурных раскладок.

Для разработки приложений на ассемблере предлагается собственная интегрируемая среда разработки. Присутствует сетевой стек и драйверы для интерфейсов Loopback и Ethernet. Поддерживается работа с USB 2.0, в том числе с USB-накопителями, принтерами, DVB-тюнерами и web-камерами. Для вывода звука поддерживается AC97 и Intel HDA (ALC662/888).

Проектом развивается простой web-браузер HTTPC, почтовый и ftp клиенты, VNC-клиент, серверы ftp и http, приложения для просмотра изображений, редактирования текстов, работы с файлами, просмотра видео, воспроизведения музыки. Для навигации по файлам предлагается использовать файловый менеджер NDN (Necromancer’s Dos Navigator), портированный для MenuetOS.

Возможен запуск DOS-эмулятора и таких игр, как Quake и Doom. Отдельно развивается мультимедийный проигрыватель, написанный исключительно на ассемблере и не использующий внешних библиотек с кодеками. Плеер поддерживает трансляцию TV/Radio (DVB-T, mpeg-2 video, mpeg-1 layer I,II,III audio), показ DVD, воспроизведение MP3 и видео в формате MPEG-2.