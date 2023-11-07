Обновление платформы CADBase для обмена конструкторскими данными

Цифровая платформа CADBase создана для обмена 3D-моделями, чертежами и другими инженерными данными.

По традиции, сформированной новостями от 10.02.22 и 10.02.23, спешу поделиться с вами информацией об очередном обновлении платформы CADBase.

Есть два существенных изменения, с которых я хотел бы начать:

Ярким событием (в рамках платформы) стало появление просмотрщика 3D-файлов. Так как просмотрщик работает только для формата STL, при отсутствии STL-файла в наборе файлов* отображение не загружается. Под капотом этот просмотрщик реализован за счёт Three.js. Реализация доступна в исходниках 🙂

Вторым существенным изменением стало появление контроля версий файлов. У пользователей появилась возможность задавать активную версию файла, изменяя его состояние в обе стороны, к старшей или младшей версии. Учитывая ориентир на бинарные форматы (модели, чертежи, документы и т.п.), этот контроль работает немного более примитивно, чем классические системы контроля версий для текстовых данных (к примеру, Git). Тем не менее, уже в этом виде это может быть полезным функционалом для пользователей.

Другие новшества, которые также заслуживают упоминания:

Приложение платформы переехало на поддомен app.cadbase.rs, а на основном домене теперь статический сайт без WebAssembly. В перспективе, на основном сайте планируется размещение статей и обучающих материалов для упрощения процесса знакомства с платформой.

Макрос для интеграции FreeCAD с CADBase, был преобразован в верстак. Это позволило упростить процесс доставки обновлений и снизило нагрузку на сопровождающих, ведь для макросов требовалась обязательная проверка кода.

Среди обновлений в самом верстаке, стоит отметить появление локализации для русского языка.

По совету пользователя из комментариев к прошлой новости, в список глобальных регионов (условно) добавлена «Евразия», что бы это ни было.

Вот и все новости 🙂 Благодарю за внимание!

* Набор файлов — это коллекция файлов (в рамках платформы), которая ассоциирована с конкретной программой, например, набор файлов для FreeCAD.

Источник: linux.org.ru