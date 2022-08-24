Обновление почтового клиента Thunderbird 102.2.0

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 102.2.0, в котором можно отметить следующие изменения:
- Добавлена настройка mail.openpgp.remind_encryption_possible для отключения вывода напоминания о поддержке шифрования с использованием OpenPGP.
- Проведена работа по сокращению времени запуска.
- На платформе macOS во время запуска обеспечен запрос мастер-пароля.
- Прекращён вывод предложения об импорте неполных ключей OpenPGP.
- Выбор словарей в меню, связанном с кнопкой проверки правописания, теперь не приводит к закрытию меню.
- Решены проблемы с нарушением порядка следования строк с адресами.
- Проведено оттачивание мелочей в интерфейсе и улучшена тема оформления.
Источник: opennet.ru