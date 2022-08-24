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Обновление почтового клиента Thunderbird 102.2.0

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 102.2.0, в котором можно отметить следующие изменения:

  • Добавлена настройка mail.openpgp.remind_encryption_possible для отключения вывода напоминания о поддержке шифрования с использованием OpenPGP.
  • Проведена работа по сокращению времени запуска.
  • На платформе macOS во время запуска обеспечен запрос мастер-пароля.
  • Прекращён вывод предложения об импорте неполных ключей OpenPGP.
  • Выбор словарей в меню, связанном с кнопкой проверки правописания, теперь не приводит к закрытию меню.
  • Решены проблемы с нарушением порядка следования строк с адресами.
  • Проведено оттачивание мелочей в интерфейсе и улучшена тема оформления.

Источник: opennet.ru

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