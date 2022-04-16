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Обновление редактора кода CudaText 1.161.0

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 270 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

За год с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения:

  • Добавлены команды, дублирующие функциональность Sublime Text: «Paste and indent», «Paste from history».
  • Оптимизировано редактирование огромных строк, в режиме «перенесённых» строк. Правки стали гораздо быстрее для строки длиной 40 миллионов символов.
  • Доработаны команды «carets extend»: теперь они корректно множат каретки при проходе через короткие строки.
  • Drag-drop текстовых блоков: показывается более правильный курсор, можно перетаскивать из документов «только для чтения».
  • В диалоге «Замена» добавлен флаг, позволяющий отключить RegEx-подстановки при замене.
  • Добавлена опция «fold_icon_min_range», которая убирает сворачивание слишком мелких блоков.
  • По аналогии с Sublime Text, сделана обработка Ctrl + «нажатие 3-й кнопки мыши» и Ctrl + «прокрутка колесом мыши».
  • Просмотр картинок поддерживает больше форматов: WEBP, TGA, PSD, CUR.
  • Логика Undo для некоторых случаев правок сделана более похожей на Sublime Text.
  • Юникодные пробельные символы теперь показываются в шестнадцатеричной форме.
  • Редактор сохраняет файл сессии каждые 30 секунд (интервал задаётся опцией).
  • Поддержка кнопок мыши Extra1/Extra2 для назначения на них команд.
  • Добавлен параметр командной строки «-c», дающий запускать любой командный плагин при старте программы.
  • Лексеры:
    • Дерево кода улучшено для CSS лексера: теперь оно корректно показывает узлы дерева даже в минифицированных (сжатых) CSS-документах.
    • Лексер Markdown: сделана поддержка «заборных» (fenced) блоков, когда в документ включены фрагменты с другими лексерами.
    • Лексер «Ini files» заменен «легким» лексером, для поддержки огромных файлов.
  • Плагины:
    • В менеджере проектов добавлены «встроенные сессии», то есть сессии, сохраняемые напрямую в файл проекта и видимые только из своего проекта.
    • Менеджер проектов: добавлены пункты в контекстном меню: «Open in default application», «Focus in file manager». А также ускорена команда «Go to file».
    • Плагин Emmet: больше вариантов вставки Lorem Ipsum.
    • Плагин Git Status (Plugins Manager): даёт базовые команды работы с Git, так что теперь можно напрямую делать коммиты из редактора.
    • Плагин Insert Emoji (Plugins Manager): даёт вставлять юникодный текст от emoji.
  • Новые плагины в Plugins Manager:
    • GitHub Gist.
    • WikidPad Helper.
    • Converter JSON/YAML.
    • Scratches.
    • Bootstrap Completion и Bulma Completion.

Источник: opennet.ru

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