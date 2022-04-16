Обновление редактора кода CudaText 1.161.0

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 270 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

За год с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения:

Добавлены команды, дублирующие функциональность Sublime Text: «Paste and indent», «Paste from history».

Оптимизировано редактирование огромных строк, в режиме «перенесённых» строк. Правки стали гораздо быстрее для строки длиной 40 миллионов символов.

Доработаны команды «carets extend»: теперь они корректно множат каретки при проходе через короткие строки.

Drag-drop текстовых блоков: показывается более правильный курсор, можно перетаскивать из документов «только для чтения».

В диалоге «Замена» добавлен флаг, позволяющий отключить RegEx-подстановки при замене.

Добавлена опция «fold_icon_min_range», которая убирает сворачивание слишком мелких блоков.

По аналогии с Sublime Text, сделана обработка Ctrl + «нажатие 3-й кнопки мыши» и Ctrl + «прокрутка колесом мыши».

Просмотр картинок поддерживает больше форматов: WEBP, TGA, PSD, CUR.

Логика Undo для некоторых случаев правок сделана более похожей на Sublime Text.

Юникодные пробельные символы теперь показываются в шестнадцатеричной форме.

Редактор сохраняет файл сессии каждые 30 секунд (интервал задаётся опцией).

Поддержка кнопок мыши Extra1/Extra2 для назначения на них команд.

Добавлен параметр командной строки «-c», дающий запускать любой командный плагин при старте программы.

Лексеры: Дерево кода улучшено для CSS лексера: теперь оно корректно показывает узлы дерева даже в минифицированных (сжатых) CSS-документах. Лексер Markdown: сделана поддержка «заборных» (fenced) блоков, когда в документ включены фрагменты с другими лексерами. Лексер «Ini files» заменен «легким» лексером, для поддержки огромных файлов.

Плагины: В менеджере проектов добавлены «встроенные сессии», то есть сессии, сохраняемые напрямую в файл проекта и видимые только из своего проекта. Менеджер проектов: добавлены пункты в контекстном меню: «Open in default application», «Focus in file manager». А также ускорена команда «Go to file». Плагин Emmet: больше вариантов вставки Lorem Ipsum. Плагин Git Status (Plugins Manager): даёт базовые команды работы с Git, так что теперь можно напрямую делать коммиты из редактора. Плагин Insert Emoji (Plugins Manager): даёт вставлять юникодный текст от emoji.

Новые плагины в Plugins Manager: GitHub Gist. WikidPad Helper. Converter JSON/YAML. Scratches. Bootstrap Completion и Bulma Completion.



Источник: opennet.ru