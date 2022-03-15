Обновление рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности

Фонд OpenSSF (Open Source Security Foundation), сформированный организацией Linux Foundation и нацеленный на повышение безопасности открытого ПО, опубликовал новую редакцию исследования Census II, нацеленного на выявление открытых проектов, нуждающихся в первоочередном аудите безопасности. Исследование ориентировано на анализ совместно используемого открытого кода, неявно применяемого в различных корпоративных проектах в форме зависимостей, загружаемых из внешних репозиториев.
В итоге подготовлены списки из 500 наиболее часто используемых пакетов, безопасность и качество сопровождения которых требует особого внимания, так как уязвимости и компрометация разработчиков сторонних компонентов, задействованных в работе приложений (supply chain), могут свести на нет все усилия по совершенствованию защиты основного продукта. Всего предложено 8 вариантов списков, содержимое в которых ранжировано в зависимости от различных критериев, таких как поставка в репозитории NPM и наличие информации о версии при определении зависимостей.
10 наиболее часто используемых JavaScript-пакетов из репозитория NPM, загружаемых приложениями без привязки к версии:
- lodash
- react
- axios
- debug
- @babel/core
- express
- semver
- uuid
- react-dom
- jquery
10 наиболее часто используемых в зависимостях Python-пакетов, распространяемых через репозиторий pypi:
- six
- pyyaml
- requests
- urllib3
- jinja2
- python-dateutil
- click
- idna
- chardet
- markupsafe
10 наиболее часто используемых в зависимостях Ruby-пакетов, распространяемых через репозиторий RubyGems:
- bouncy-castle-java
- awssdk
- rally-jasmine-core
- aws-sdk
- nunit
- cscsl
- highcharts-js-rails
- antlr3
- rspec
- asmine
10 наиболее часто используемых в зависимостях Java-пакетов, распространяемых через репозиторий Maven:
- org.slf4j:slf4j-api
- com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind
- com.google.guava:guava
- com.fasterxml.jackson.core:jackson-core
- org.springframework:spring-framework-bom
- com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations
- commons-io:commons-io
- junit:junit
- org.apache.commons:commons-lang3
- commons-codec:commons-codec
10 наиболее часто используемых в зависимостях .NET пакетов, распространяемых через репозиторий nuget:
- json.net
- modernizr
- newtonsoft.json
- castle.core-log4net
- newtonsoft.json
- castle.core-log4net
- freqsystemdependencies
- microsoft.extensions.caching.memory
- microsoft.extensions.dependencyinjection.abstractions
10 наиболее часто используемых в зависимостях пакетов, распространяемых для языка Go:
- grpc/grpc-go
- kubernetes/client-go
- kubernetes/apimachinery
- kubernetes/api
- stretchr/testify
- kubernetes/klog
- pkg/errors
- spf13/cobra
- x/net
- prometheus/client_golang
Источник: opennet.ru