Обновление Repixture 3.11.0, игры на движке Minetest

Вышла новая версия Repixture 3.11.0, намеренно упрощённой игры на выживание в песочнице, построенной на движке Minetest. Основными элементами игры являются сельское хозяйство, животные и монстры, деревни и жители, достижения. Игра использует свою оригинальную систему крафта. Код проекта написан на Lua и распространяется под лицензией LGPL-2.1.

В новой версии добавлен API rp_music, выполнена замена некоторых музыкальных треков, обновлён перевод на русский язык. Кроме того, в разработке находится новый API мобов, который должен заменить Mobs Redo. На данный момент реализованы такие функции как разведение, звуки, анимация и др. Разработка API ведётся в отдельной ветке «mobs_new2».