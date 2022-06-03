Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки

После четырёх с половиной лет с момента прошлого обновления сформирован четвёртый выпуск проекта Replicant 6, развивающего полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов. Ветка Replicant 6 построена на кодовой базе LineageOS 13, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом. Сборки подготовлены для 9 устройств, включая Samsung Galaxy S2/S3, Galaxy Note, Galaxy Nexus и Galaxy Tab 2.

Среди изменений в новой версии:

В приложении для совершения и приёма звонков устранена проблема с сохранением конфиденциальных данных, приводившая к утечке сведений о входящих и выходящих вызовах из-за проверки номеров телефонов в сервисах WhitePages, Google и OpenCnam.

Из состава удалено приложение для работы с каталогом F-Droid, так как многие предложенные в данном каталоге программы расходятся с требованиями Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам.

Выявлены и удалены бинарные прошивки, связанные с работой кнопок «назад» и «домой» (кнопки сохранили свою работоспособность и без данных прошивок).

Удалена прошивка для сенсорных экранов Galaxy Note 8.0, для которой отсутствовали исходные тексты.

Добавлен скрипт для полного отключения модема. Ранее при переходе в режим полёта модем переводился в режим низкого энергопотребления, что полностью его не отключало, и установленная в модеме проприетарная прошивка продолжала работать. В новой версии для отключения модема производится блокировка загрузки в модем операционной системы.

Удалён несвободный Ambient SDK, перенесённый из LineageOS 13.

Решены проблемы с распознаванием SIM-карт.

Вместо RepWiFi для управления беспроводной связью задействованы патчи, позволяющие использовать штатное меню Android с внешними беспроводными адаптерами.

Добавлена поддержка Ethernet-адаптеров.

Добавлены скрипты для настройки работы сети на базе USB-устройств. Добавлена поддержка USB-адаптеров на базе чипа Ralink rt2500, работающих без загрузки прошивки.

Для отрисовки OpenGL в приложениях по умолчанию задействован программный растеризатор llvmpipe. Для системных компонентов графического интерфейса оставлена отрисовка при помощи libagl. Добавлены скрипты для переключения между реализациями OpenGL.

Добавлены скрипты для упрощения сборки Replicant из исходных текстов.

Добавлена команда wipe для очистки разделов в хранилище.

Одновременно опубликован статус разработки ветки Replicant 11, основанной на платформе Android 11 (LineageOS 18) и поставляемой с обычным ядром Linux (ванильное ядро, не из Android). В новой версии ожидается обеспечение поддержки следующих устройств: Samsung Galaxy SIII (i9300), Galaxy Note II (N7100), Galaxy SIII 4G (I9305) и Galaxy Note II 4G (N7105).

Возможно будут подготовлены сборки и для других устройств, поддерживаемых в штатном ядре Linux и отвечающих требованиям Replicant (устройства должны обеспечивать изоляцию модема и поставляться со сменным аккумулятором, чтобы гарантировать пользователю, что после отсоединения аккумулятора устройство действительно будет выключено). Устройства, поддерживаемые в ядре Linux, но не удовлетворяющие требованиям Replicant, могут быть адаптированы для работы с Replicant энтузиастами и предлагаться в форме неофициальных сборок.

Основные требования Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам:

Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

Источник: opennet.ru