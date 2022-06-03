Обновление Replicant, полностью свободной Android-прошивки

После четырёх с половиной лет с момента прошлого обновления сформирован четвёртый выпуск проекта Replicant 6, развивающего полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов. Ветка Replicant 6 построена на кодовой базе LineageOS 13, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом. Сборки подготовлены для 9 устройств, включая Samsung Galaxy S2/S3, Galaxy Note, Galaxy Nexus и Galaxy Tab 2.
Среди изменений в новой версии:
- В приложении для совершения и приёма звонков устранена проблема с сохранением конфиденциальных данных, приводившая к утечке сведений о входящих и выходящих вызовах из-за проверки номеров телефонов в сервисах WhitePages, Google и OpenCnam.
- Из состава удалено приложение для работы с каталогом F-Droid, так как многие предложенные в данном каталоге программы расходятся с требованиями Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам.
- Выявлены и удалены бинарные прошивки, связанные с работой кнопок «назад» и «домой» (кнопки сохранили свою работоспособность и без данных прошивок).
- Удалена прошивка для сенсорных экранов Galaxy Note 8.0, для которой отсутствовали исходные тексты.
- Добавлен скрипт для полного отключения модема. Ранее при переходе в режим полёта модем переводился в режим низкого энергопотребления, что полностью его не отключало, и установленная в модеме проприетарная прошивка продолжала работать. В новой версии для отключения модема производится блокировка загрузки в модем операционной системы.
- Удалён несвободный Ambient SDK, перенесённый из LineageOS 13.
- Решены проблемы с распознаванием SIM-карт.
- Вместо RepWiFi для управления беспроводной связью задействованы патчи, позволяющие использовать штатное меню Android с внешними беспроводными адаптерами.
- Добавлена поддержка Ethernet-адаптеров.
- Добавлены скрипты для настройки работы сети на базе USB-устройств. Добавлена поддержка USB-адаптеров на базе чипа Ralink rt2500, работающих без загрузки прошивки.
- Для отрисовки OpenGL в приложениях по умолчанию задействован программный растеризатор llvmpipe. Для системных компонентов графического интерфейса оставлена отрисовка при помощи libagl. Добавлены скрипты для переключения между реализациями OpenGL.
- Добавлены скрипты для упрощения сборки Replicant из исходных текстов.
- Добавлена команда wipe для очистки разделов в хранилище.
Одновременно опубликован статус разработки ветки Replicant 11, основанной на платформе Android 11 (LineageOS 18) и поставляемой с обычным ядром Linux (ванильное ядро, не из Android). В новой версии ожидается обеспечение поддержки следующих устройств: Samsung Galaxy SIII (i9300), Galaxy Note II (N7100), Galaxy SIII 4G (I9305) и Galaxy Note II 4G (N7105).
Возможно будут подготовлены сборки и для других устройств, поддерживаемых в штатном ядре Linux и отвечающих требованиям Replicant (устройства должны обеспечивать изоляцию модема и поставляться со сменным аккумулятором, чтобы гарантировать пользователю, что после отсоединения аккумулятора устройство действительно будет выключено). Устройства, поддерживаемые в ядре Linux, но не удовлетворяющие требованиям Replicant, могут быть адаптированы для работы с Replicant энтузиастами и предлагаться в форме неофициальных сборок.
Основные требования Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам:
- Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
- Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
- Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
- Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
- Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.
Источник: opennet.ru