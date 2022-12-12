Обновление Sevimon, программы видеоконтроля напряжения мышц лица

Вышла версия 0.1 программы Sevimon, предназначенной для помощи в контроле напряжения мышц лица через видеокамеру. Программа может быть использована для устранения перенапряжения, косвенного воздействия на настроение и, при длительном применении, предотвращения появления мимических морщин. Для определения позиции лица на видео задействована библиотека CenterFace. Код sevimon написан на Python с использованием PyTorch и распространяется под лицензией AGPLv3.

С момента выхода прошлой версии предложены следующие изменения:

Существенно уменьшен объём используемых зависимостей за счёт изменения в применяемой библиотеке.

Добавлена графическая программа для настройки.

Изменена используемая нейросетевая модель.

Собраны бинарные программы для Windows 10 x86_64.

В хранилище pypi.org загружен кросс-платформенный пакет для сетевой установки посредством утилиты pip.

Источник: opennet.ru