Обновление SMTP-сервера Sendmail 8.17.2

Спустя почти два года с момента прошлого обновления сформирован релиз SMTP-сервера Sendmail 8.17.2. Кроме исправления ошибок, в новой версии улучшена поддержка email-адресов с символами национальных алфавитов (EAI, Email Address Internationalization), добавлена поддержка новых версий macOS, улучшено выполнение проверок DANE (DNS-based Authentication of Named Entities), для предотвращения проседания производительности параметр MaxMimeHeaderLength по умолчанию выставлен в значение 2048/1024.



Источник: opennet.ru