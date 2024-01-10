Обновление СУБД Redis 7.0.15 и 7.2.4 с устранением уязвимости

В корректирующих выпусках СУБД Redis 7.0.15 и 7.2.4 устранена опасная уязвимость (CVE-2023-41056), которая потенциально может привести к удалённому выполнению кода из-за записи данных в область за пределами выделенного буфера. Проблема проявляется начиная с выпуска Redis 7.0.9 и вызвана некорректным вычислением параметров буфера в функции sdsResize при выполнении запроса изменения размера.



Источник: opennet.ru