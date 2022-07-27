Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.7, 0.104.4 и 0.105.1

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 0.105.1, 0.104.4 и 0.103.7. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Выпуск 0.104.4 станет последним обновлением в ветке 0.104, а ветка 0.103 отнесена к категории LTS и будет сопровождаться до сентября 2023 года.
Основные изменения в ClamAV 0.105.1:
- Поставляемая в составе библиотека UnRAR обновлена до версии 6.1.7.
- Исправлена ошибка, проявляющаяся при сканировании файлов, содержащих некорректные изображения, которые возможно загрузить для расчёта хэша.
- Решена проблема со сборкой универсальных исполняемых файлов для macOS.
- Убрано сообщение об ошибке, выдаваемое когда логический максимальный уровень функциональности сигнатуры ниже текущего уровня функциональности.
- Устранён сбой в реализации промежуточных логических сигнатур.
- Ослаблены ограничения для модифицированных ZIP-архивов, содержащих перекрывающиеся файлы.
Источник: opennet.ru