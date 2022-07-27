Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.7, 0.104.4 и 0.105.1

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 0.105.1, 0.104.4 и 0.103.7. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Выпуск 0.104.4 станет последним обновлением в ветке 0.104, а ветка 0.103 отнесена к категории LTS и будет сопровождаться до сентября 2023 года.

Основные изменения в ClamAV 0.105.1:

Поставляемая в составе библиотека UnRAR обновлена до версии 6.1.7.

Исправлена ошибка, проявляющаяся при сканировании файлов, содержащих некорректные изображения, которые возможно загрузить для расчёта хэша.

Решена проблема со сборкой универсальных исполняемых файлов для macOS.

Убрано сообщение об ошибке, выдаваемое когда логический максимальный уровень функциональности сигнатуры ниже текущего уровня функциональности.

Устранён сбой в реализации промежуточных логических сигнатур.

Ослаблены ограничения для модифицированных ZIP-архивов, содержащих перекрывающиеся файлы.

Источник: opennet.ru