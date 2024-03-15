Обновление установочных сборок Void Linux

Сформированы новые загрузочные сборки дистрибутива Void Linux, который является самостоятельным проектом, не использующим наработки других дистрибутивов и разрабатываемый с применением непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Прошлые сборки были опубликованы год назад. Кроме появления актуальных загрузочных образов на основе более свежего среза системы обновление сборок функциональных изменений не несёт и их использование имеет смысл только для новых установок (в уже установленных системах обновления пакетов доставляются по мере готовности).

Сборки доступны в вариантах на базе системных библиотек Glibc и Musl. Для платформ x86_64, i686, armv6l, armv7l и aarch64 подготовлены Live-образы с рабочим столом Xfce и базовая консольная сборка. В сборках для ARM поддерживаются платы BeagleBone/BeagleBone Black, Cubieboard 2, Odroid U2/U3 и Raspberry Pi.

Дистрибутив применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit. Для управления пакетами развивается собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. Xbps позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, выявлять несовместимость разделяемых библиотек и управлять зависимостями. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Серди изменений в новых сборках:

Обновлены версии пакетов.

В сборках с пользовательским окружением Xfce на экране входа в систему, в котором используется дисплейный менеджер LightDM, обеспечен показ виджета для выбора раскладки клавиатуры.

В Live-сборках по умолчанию включён фоновый процесс для синхронизации точного времени, реализованный на базе NTP-сервера Сhrony.

Для плат Raspberry Pi, поддерживающих загрузку с USB-накопителей, предоставлена возможность установки на накопители, отличные от SD-карт.

В сборках для плат Raspberry Pi размер раздела /boot по умолчанию увеличен с 64 до 256 МБ.

В сборки rpi-aarch64* добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5 (после установки рекомендуется установить пакет rpi5-kernel с версией ядра Linux, оптимизированной для плат Raspberry Pi).

Источник: opennet.ru