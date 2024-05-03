Обновление VirtualBox 7.0.18

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.18, в котором отмечено 3 исправления:
- Устранена ошибка в сетевых компонентах, из-за которой была опубликована рекомендация не устанавливать версию VirtualBox 7.0.16. Ошибка приводила к краху системы в хост-окружении при использовании виртуальных машин с настройками сетевых мостов или задействовании в VM сетевого адаптера, работающего только на стороне хоста (host-only network adapter).
- В дополнения для гостевых систем с Linux внесены исправления, устраняющие предупреждения UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer).
- В дополнениях для гостевых систем с Linux решены проблемы, приводящие к отображению некорректного времени в примонтированных совместных папках (shared folder).
Источник: opennet.ru