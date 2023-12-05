Обновление Windows у некоторые переименовало любые принтеры в HP LaserJet M101-M106 — даже виртуальные

Многие пользователи Windows 10 и 11 после недавнего обновления ОС обнаружили, что на их компьютеры самопроизвольно установилась программа HP Smart — безвредное приложение для управления принтерами Hewlett-Packard, и оно может появиться, даже если устройства этого производителя не подключались никогда. В некоторых случаях дело этим не ограничилось: все принтеры любой марки переименовываются в HP LaserJet M101-M106 со сменой значка. Источник изображения: Windows / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru