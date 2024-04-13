Обновление X.Org Server 21.1.13 с устранением потенциальной уязвимости в исправлении уязвимости

Опубликован корректирующий выпуск X.Org Server 21.1.13, в котором устранена ошибка, допущенная при исправлении уязвимости CVE-2024-31083 в прошлой версии. Исправление привело к двойному вызову функции free() в определённых ситуациях. Несмотря на наличие ошибки, которая обычно воспринимается как уязвимость класса «double-free», проблема явно не помечена разработчиками X.Org как уязвимость — упоминается только то, что она приводит к аварийному завершению X-сервера.

Аналогичная проблема устранена в DDX-компоненте xwayland 23.2.6, обеспечивающем запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.



Источник: opennet.ru