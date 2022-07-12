Обновление X.Org Server 21.1.4 с устранением уязвимостей

Доступен корректирующий выпуск X.Org Server 21.1.4, в котором устранены две уязвимости в обработчиках расширения Xkb, позволяющие поднять свои привилегии в системе, если X-сервер выполняется с правами root, или выполнить код на удалённой системе, если для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. Уязвимости вызваны отсутствием корректной проверки размера в обработчиках запросов ProcXkbSetGeometry (CVE-2022-2319) и ProcXkbSetDeviceInfo (CVE-2022-2320), которые можно эксплуатировать для записи в область памяти за границей выделенного буфера.

В случае ProcXkbSetGeometry отсутствовала проверка размера полей запроса, что позволяло клиенту вызвать переполнение, указав в запросе число секций, не соответствующее фактически отправленным данным. В обработчике ProcXkbSetDeviceInfo уязвимость вызвана неверным порядком вызова функций — функция для проверки параметров вызывалась после функции, в которой эти параметры использовались (были перепутаны названия функций и функция XkbSetDeviceInfo включала код для проверки, а XkbSetDeviceInfoCheck — для выставления значений).



Источник: opennet.ru