Обновление ядра Linux 6.6.6

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, опубликовал знаковый выпуск ядра 6.6.6, в котором предложено одно изменение, затрагивающее беспроводной стек cfg80211. Изменение откатывает добавленное в выпуск 6.6.5 исправление ошибки, которое привело к появлению регрессий из-за того, что вместе с исправлением в ядро 6.6.5 из ветки 6.7 не был перенесён ещё один связанный коммит. Аналогичный откат исправления предложен в версии 6.1.67.

Регрессивное изменение приводило к возникновению взаимной блокировки в сетевых менеджерах, работающих в пространстве пользователя. Как результат возникало зависание процессов сетевых менеджеров во время перезагрузки, завершения работы или ухода в спящий режим. Например, проблема приводила к зависанию при попытке остановки сервисов NetworkManage, iwd и wpa_supplicant после обновления ядра до версии 6.6.5 или 6.1.66. Также после установки ядра 6.6.5 наблюдалось прекращение работы WiFi-драйвера brcmfmac для беспроводных чипов Broadcom.

Интересно, что всего несколько дней назад похожая ситуация с неполным переносом исправления в ядро 6.1.64 привела к возникновению проблемы с повреждением данных в ФС Ext4, из-за которой был отменён выпуск Debian 12.3.



Источник: opennet.ru