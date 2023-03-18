Обновления драйверов X.org для видеокарт S3 и Trident

Состоялись релизы X.org-драйверов xf86-video-trident 1.4 и xf86-video-s3virge 1.11.1 для видеокарт Trident и S3, которые ныне не производятся, однако некоторые люди продолжают их использовать, зачастую в качестве второй видеокарты. Кроме того, видеочипы этих производителей могут использоваться в серверах и эмулироваться виртуальными машинами.

Основные изменения:

Добавлена поддержка сборки с X.org 21.1 и более поздними версиями.

Для сжатия архива с исходными текстами применён алгоритм xz вместо bzip2.

В gitlab CI добавлен базовый сборочный тест и убрано требование выставления подписи Signed-off-by в коммитах.

Исправлено множество предупреждений, выводимых при сборке драйвера с такими такими параметрами GCC, как -Wdiscarded-qualifiers, -Wnull-dereference и -Wimplicit-fallthrough.

В драйвере s3virge из xf86ValidateModes в S3VValidMode перенесена проверка максимально возможного разрешения (необходимо для сборки с Xorg 1.20).

В драйвере trident удалён так и не дописанный код аппаратного 2D-ускорения EXA для Blade 3D, исправлена ошибка сборки кода, специфичного для архитектуры NEC PC-98×1.

Источник: opennet.ru