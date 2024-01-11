Обновления Intel FFmpeg Cartwheel с поддержкой Meteor Lake и доп.функциями DNN

10 января инженеры Intel выпустили ежеквартальный набор обновлений FFmpeg Cartwheel 2023Q4 мультимедийной библиотеки FFmpeg. В новом выпуске обеспечена поддержка платформы Meteor Lake для новых ноутбуков, поступающих на рынок. Данная поддержка Meteor Lake сочетается со всеми другими графическими драйверами Intel с открытым исходным кодом, которые имеются в ядре Linux 6.7 (стабильны и включены по умолчанию).

Также инженеры Intel продолжают работать над дополнительными функциями глубокого обучения и DNN для FFmpeg. В их репозиторий Cartwheel добавлена поддержка FFmpeg-DNN для OpenVINO Yolo v1/v2/v3/v4, поддержка модели SSD с двумя выходными тензорами, поддержка моделей с динамической формой выходного тензора, а в бэкэнд libtorch добавлена поддержка использования нескольких устройств. для ускорения вывода.

FFmpeg Cartwheel 2023Q4 теперь также поддерживает VA-API и QuickSync Video (QSV) для использования указанного пользователем оборудования на платформах с несколькими графическими процессорами, таких как конфигурации dGPU + iGPU. Теперь поддерживается режим кодирования ICQ для серверных частей VA-API и QSV.

Источник: linux.org.ru