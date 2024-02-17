Обновлённый iPhone SE получит OLED-дисплей — его выход ожидается в 2025 году

Последний раз Apple обновляла iPhone SE, наиболее доступный смартфон в своей линейке, в 2022 году, а предыдущая версия устройства была представлена в 2020 году. По сообщениям сетевых источников, iPhone SE следующего поколения выйдет на рынок в 2025 году, а его главной особенностью станет OLED-дисплей. По данным, источника в настоящее время три производителя дисплеев претендуют на получение контракта с Apple на производство OLED-панелей для будущих iPhone SE. В сообщении сказано, что Samsung Display готова выпускать дисплеи по $30 за штуку, тогда как BOE и Tianma предлагают свою продукцию по $35 и $40 соответственно. Отмечается, что Apple хочет сбить цену до $20 за панель, поэтому контракт ни с одним из производителей ещё не был подписан и переговоры продолжаются.

Источник: 3dnews.ru