Обратный отсчёт начался: 14 декабря M**a запустит Threads в странах ЕС

14 декабря обещает стать знаковой датой для европейских пользователей социальных сетей, когда M**a представит Threads — свою новую социальную сеть, завоевавшую популярность в США и Великобритании. Это событие обещает внести свежие веяния в европейский сегмент социальных медиа, расширяя горизонты взаимодействия жителей Европейского Союза (ЕС) в цифровом пространстве. Источник изображения: Threads / The Verge

Источник: 3dnews.ru