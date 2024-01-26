OBS добавляет поддержку FFmpeg VA-API AV1

23 января на github-странице проекта Open Broadcaster Software появилось сообщение о завершении работ по поддержке кодирования видео AV1 с использованием интерфейса Linux Video Acceleration API (VA-API). 2 мая 2023 года был открыт запрос на слияние кода OBS FFmpeg для добавления поддержки AV1 VA-API, и по состоянию на вечер 23 января этот код был объединен.

Код успешно протестирован кодировкой VA-API AV1 с использованием драйверов Mesa, что доступно для видеокарт серии AMD Radeon RX 7000 и Intel Arc Graphics (если речь идет о видеокартах с поддержкой драйвера Mesa с открытым исходным кодом). К сожалению, объединение этого кода заняло много времени, однако, в следующем выпуске OBS данная функция будет уже включена.

Для справки: Open Broadcaster Software (или сокращённо OBS) — это свободная программа с открытым исходным кодом для записи видео и потокового вещания, разрабатываемая проектом OBS и сообществом независимых разработчиков, сам проект написан на C и C++.

OBS предоставляет возможность перехвата видеопотока с устройств и источников в реальном времени, композицию сцен, декодировку, запись и вещание. Например, OBS вместе с IP-камерой может использоваться для видеонаблюдения. Передача данных осуществляется в основном через протокол Real Time Messaging Protocol (RTMP).

Источник: linux.org.ru