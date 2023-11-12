Вышла новая версия OBS Studio 30.0 — мощного инструмента для потокового вещания, композитинга и записи видео. Эта программа написана на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2, предоставляя сборки для Linux, Windows и macOS.

OBS Studio была создана с целью разработки переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic). Она не привязана к платформе Windows, поддерживает OpenGL и может быть расширена через плагины. Одной из особенностей является использование модульной архитектуры, разделяющей интерфейс и ядро программы.

Программа поддерживает перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг на популярные платформы, такие как PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и многие другие. Также обеспечивается высокая производительность с использованием механизмов аппаратного ускорения, таких как NVENC, Intel QSV и VAAPI.

В этом релизе внесены следующие изменения:

Добавлена возможность вещания (вывода видео) с использованием технологии WebRTC, позволяющей передавать содержимое в режиме P2P напрямую в браузер пользователя без промежуточного сервера. Используется протокол WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) для установки сеансов между вещательным сервером и клиентом WebRTC.

Внедрена опция «Full-Height» для прикрепляемых панелей, позволяющая им занимать всю высоту окна. Это удобно при размещении панели с чатом на небольших экранах ноутбуков.

Добавлена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео на платформе Linux.

Реализован безопасный режим («Safe Mode»), при котором OBS запускается без плагинов, скриптов и web-сокетов. Это предложение появляется после выявления некорректного завершения работы и также может быть включено через меню «Help».

Добавлена панель «YouTube Live Control Room» для потокового вещания в YouTube.

Для устройств Decklink добавлена поддержка захвата видео с 10-битами на цветовой канал и воспроизведения с HDR.

В выпадающих списках кодировщика видео и звука теперь по умолчанию включена сортировка по имени.

Реализована поддержка произвольной группировки фильтров через drag & drop.

В модули захвата видео через V4L и DirectShow добавлена поддержка формата MJPEG с цветопередачей в оттенках серого.

При потоковом выводе через RTMP добавлена поддержка IPv6 с возможностью отката на IPv4 для создания сервисов, поддерживающих оба протокола.

Возможность настройки параметров FFmpeg для VAAPI.

Для сокращения времени запуска на платформе Windows используется кэширование шейдеров.

На платформе macOS добавлена возможность захвата звука выполняемых приложений, переработана реализация виртуальной камеры и добавлена опция для скрытия окон OBS при захвате экрана через функцию «Display Capture».

Прекращена поддержка Qt 5, Ubuntu 20.04 и версий FFmpeg до 4.4.

Источник: linux.org.ru