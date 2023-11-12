Вышла новая версия OBS Studio 30.0 — мощного инструмента для потокового вещания, композитинга и записи видео. Эта программа написана на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2, предоставляя сборки для Linux, Windows и macOS.
OBS Studio была создана с целью разработки переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic). Она не привязана к платформе Windows, поддерживает OpenGL и может быть расширена через плагины. Одной из особенностей является использование модульной архитектуры, разделяющей интерфейс и ядро программы.
Программа поддерживает перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг на популярные платформы, такие как PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и многие другие. Также обеспечивается высокая производительность с использованием механизмов аппаратного ускорения, таких как NVENC, Intel QSV и VAAPI.
В этом релизе внесены следующие изменения:
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Добавлена возможность вещания (вывода видео) с использованием технологии WebRTC, позволяющей передавать содержимое в режиме P2P напрямую в браузер пользователя без промежуточного сервера. Используется протокол WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) для установки сеансов между вещательным сервером и клиентом WebRTC.
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Внедрена опция «Full-Height» для прикрепляемых панелей, позволяющая им занимать всю высоту окна. Это удобно при размещении панели с чатом на небольших экранах ноутбуков.
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Добавлена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео на платформе Linux.
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Реализован безопасный режим («Safe Mode»), при котором OBS запускается без плагинов, скриптов и web-сокетов. Это предложение появляется после выявления некорректного завершения работы и также может быть включено через меню «Help».
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Добавлена панель «YouTube Live Control Room» для потокового вещания в YouTube.
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Для устройств Decklink добавлена поддержка захвата видео с 10-битами на цветовой канал и воспроизведения с HDR.
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В выпадающих списках кодировщика видео и звука теперь по умолчанию включена сортировка по имени.
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Реализована поддержка произвольной группировки фильтров через drag & drop.
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В модули захвата видео через V4L и DirectShow добавлена поддержка формата MJPEG с цветопередачей в оттенках серого.
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При потоковом выводе через RTMP добавлена поддержка IPv6 с возможностью отката на IPv4 для создания сервисов, поддерживающих оба протокола.
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Возможность настройки параметров FFmpeg для VAAPI.
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Для сокращения времени запуска на платформе Windows используется кэширование шейдеров.
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На платформе macOS добавлена возможность захвата звука выполняемых приложений, переработана реализация виртуальной камеры и добавлена опция для скрытия окон OBS при захвате экрана через функцию «Display Capture».
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Прекращена поддержка Qt 5, Ubuntu 20.04 и версий FFmpeg до 4.4.
Источник: linux.org.ru