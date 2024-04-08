Объявлено о прекращении разработки проекта PiVPN

Разработчик инструментария PiVPN, предназначенного для быстрой настройки VPN-сервера на базе платы Raspberry Pi, объявил о публикации финальной версии 4.6, которая подвела итог 8 лет существования проекта. После формирования выпуска репозиторий переведён в архивный режим, а автор заявил о полном прекращении сопровождения проекта.

В качестве причины упоминается потеря интереса к разработке при ощущении, что проект выполнил свою миссию и в современных реалиях потерял актуальность, так как появились другие инструменты, решающие задачу лучше. Сопровождающий PiVPN также заявил, что не намерен передавать права желающим подхватить разработку из-за отсутствия заслуживающих доверия кандидатов и ощущения, что он не имеет права решать, кому передать проект. Желающие продолжить развитие PiVPN могут создать форк и развивать его под другим именем.

PiVPN предоставляет набор скриптов для упрощения создания VPN-серверов на базе плат Raspberry Pi, позволяющих работать через домашнюю сеть в случае подключения через незаслуживающие доверия каналы связи (например, при подключении к публичным беспроводным сетям). Поддерживается создания VPN с использованием OpenVPN и WireGuard в окружениях Raspbian, RaspberryPi OS, Ubuntu Server, DietPi или Alpine Linux. Подразумевалось, что при помощи PiVPN любой пользователь без технических навыков сможет быстро создать VPN-сервер с оптимальными настройками безопасности, запустив одну команду, и в последующем использовать утилиту командной строки pivpn для добавления, удаления и просмотра клиентов.



Источник: opennet.ru