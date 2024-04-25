Объявлены обладатели международной премии Workspace Digital Awards-2024

24 апреля в Москве прошла церемония вручения наград победителям международного конкурса digital-кейсов Workspace Digital Awards. В этом году в нём приняло участие 390 компаний из России, Беларуси, Армении, ОАЭ и Узбекистана, 127 из которых заняли призовые места. Источник изображения: workspace.ru

Источник: 3dnews.ru