Объём телеком-отрасли Китая растёт, а количество базовых станций 5G превысило 3 млн

Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT) сообщило о том, что в течение января–ноября 2023 года совокупный объём телекоммуникационной отрасли страны достиг ¥1,55 трлн (примерно $218 млрд), увеличившись на 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Отмечается, что в КНР значительный рост демонстрируют такие сегменты, как большие данные, облачные вычисления и Интернет вещей (IoT). Три государственных телеком-провайдера — China Telecom, China Mobile и China Unicom — показали по этим направлениям рост на 20,1 % в годовом исчислении: суммарная выручка составила ¥332,6 млрд ($46,9 млрд).

Источник: 3dnews.ru