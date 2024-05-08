Объёмы поставок процессоров для ПК в годовом сравнении выросли на треть

Специалисты Jon Peddie Research в рамках своего регулярного исследования взялись за рынок центральных процессоров для настольных ПК и ноутбуков, выявив тенденцию возвращения рынка к сезонным колебаниям. По их мнению, это говорит о нормализации ситуации со складскими запасами и уровнем спроса. В первом квартале объёмы поставок процессоров для ПК выросли на 33 % до 62 млн штук в годовом сравнении, но сократились последовательно на 9,4 %. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru