Обзорный трейлер пошаговой ролевой игры SteamWorld Heist II: бои, прокачка, мультиклассы и кое-что ещё

Издательство Thunderful Games и разработчики из шведской студии Image & Form Games выпустили обзорный трейлер SteamWorld Heist II — своей стимпанковой пошаговой ролевой игры, анонс которой состоялся в прошлом месяце. Источник изображений: Thunderful Games

Источник: 3dnews.ru