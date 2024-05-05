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Обзорный трейлер пошаговой ролевой игры SteamWorld Heist II: бои, прокачка, мультиклассы и кое-что ещё

Издательство Thunderful Games и разработчики из шведской студии Image & Form Games выпустили обзорный трейлер SteamWorld Heist II — своей стимпанковой пошаговой ролевой игры, анонс которой состоялся в прошлом месяце. Источник изображений: Thunderful Games
Источник: 3dnews.ru

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