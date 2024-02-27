Очередной выпуск Radix Cross Linux 1.9.383

Доступен выпуск Radix cross Linux 1.9.383 для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, RISC-V и x86/x86_64.

В данном выпуске обновлены версии пакетов Chromium, Firefox, Libreoffice, nmap. Сборка для платы TF307 v4 (на базе Baikal M1000) переведена на ядро Linux версии 6.1.63.

Дистрибутив Radix cross Linux не является разработкой «на основе». Все, начиная с инструментария и заканчивая готовыми загрузочными образами, готовится самостоятельно из открытых исходных кодов с применением cross-компиляторов. Устройства, на которых работает система, выбираются исходя из наличия свободных драйверов и загрузчиков, а также возможности приобрести целевое оборудование в России.

ПО, авторы которого не предусмотрели возможность cross-сборки, не включается в состав системы.

В основном, дистрибутив предназначен для инженеров использующих одноплатные компьютеры в работе или в качестве хобби, напрмер, для организации домашней сети.

Образы приготовлены для таких устройств как: Repka pi3, Orange pi5, Leez-p710, Платы TF307 v4 на базе Baikal M1000, VisionFive2, EBOX-3350dx2, а также для i686 и x86_64 машин.

Загрузочные образы содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet.

Инструкции по инсталляции или использованию образов в Live-режиме можно найти в разделе Install Instructions: https://radix.pro/platform/install/

Инструкции по загрузке и записи образов на SD-карту или внешний диск доступны в разделе Download: https://radix.pro/platform/download/

Выпуск расположен в соответствующих подкаталогах по адресу: https://ftp.radix.pro/radix/system/releases/1.9.383/

Для пользователей, у которых низкая скорость подключения к сети, доступны torrent-файлы.

Источник: linux.org.ru