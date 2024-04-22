Оценка изменения производительности СУБД PostgreSQL за последние 15 лет

Райан Маркус (Ryan Marcus), разработчик экспериментального оптимизатора Bao для PostgreSQL, в котором используется машинное обучение для оптимизации выполнения запросов, опубликовал результаты тестирования производительности штатного оптимизатора запросов PostgreSQL. Тестирование охватывало ветки PostgreSQL, начиная с 8.4 (2009 год) и заканчивая 16 (2023 год). Производительность измерялась при помощи коллекции JOB (join order benchmark), включающей более 100 сложных запросов с большим числом операций JOIN, нацеленных на проверку различных аспектов работы оптимизатора запросов.

По сравнению с версией PostgreSQL 8.4 скорость выполнения тестовых запросов в PostgreSQL 16 возросла почти в два раза. Каждая новая значительная версия PostgreSQL в среднем быстрее предыдущей на 15% при выполнении тестов JOB.



Источник: opennet.ru