Оценка потребления ресурсов официальными редакциями Ubuntu

Издание The Register провело тестирование потребление памяти и диска после установки в виртуальной машине VirtualBox редакций дистрибутива Ubuntu 21.04 с различными рабочими столами. В тестировании участвовали Ubuntu c GNOME 42, Kubuntu с KDE 5.24.4, Lubuntu с LXQt 0.17, Ubuntu Budgie с Budgie 10.6.1, Ubuntu MATE с MATE 1.26 и Xubuntu с Xfce 4.16.
Наиболее лёгким дистрибутивом оказался Lubuntu, расход памяти после запуска рабочего стола в котором составил 357 МБ, а потребление дискового пространства после установки — 7.3 ГБ. Наибольшее потребление памяти продемонстрировал основной вариант Ubuntu с GNOME (710 МБ), а наибольший расход дискового пространства — Kubuntu (11 ГБ). При этом по потреблению памяти Kubuntu продемонстрировал достаточно хорошие показатели — 584 МБ, уступив только Lubuntu (357 МБ) и Xubuntu (479 МБ), но опередив Ubuntu (710 МБ), Ubuntu Budgie (657 МБ) и Ubuntu MATE (591 МБ).
Для сравнения, в аналогичном тестировании редакций Ubuntu 13.04, проведённом в 2013 году, были получены следующие показатели:
Источник: opennet.ru