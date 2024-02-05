Одноплатный компьютер Banana Pi BPI-F3 оснащён процессором на базе RISC-V

Команда Banana Pi представила одноплатный компьютер BPI-F3, ориентированный на разработчиков систем промышленной автоматизации, интеллектуального производства, устройств Интернета вещей (IoT) и пр. Говорится, что изделие обеспечивает высокую производительность при небольшом энергопотреблении. Применён процессор SpacemiT K1 на архитектуре RISC-V с восемью вычислительными ядрами. Интегрированный ИИ-ускоритель обладает производительностью на уровне 2.0 TOPS. Поддерживается оперативная память LPDDR4/4X максимальным объёмом 16 Гбайт. Говорится о возможности кодирования и декодирования видеоматериалов в формате 4K.

Источник: 3dnews.ru