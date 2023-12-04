Одноплатный компьютер Orange Pi AIpro получил процессор Huawei Ascend с ИИ-ускорителем

Анонсирован одноплатный компьютер Orange Pi AIpro для создания всевозможных устройств с ИИ-функциями. Это могут быть дроны, системы видеонаблюдения и анализа естественного языка, AR/VR-гаджеты, средства автоматизации, робототехнические комплексы и пр. Традиционно в одноплатных компьютерах Orange Pi применяются процессоры Rockchip или Allwinner. Однако в случае AIpro задействован неназванный чип Huawei Ascend с четырьмя 64-битными ядрами и встроенным ИИ-ускорителем, обеспечивающим производительность до 8/20 TOPS на операциях INT8 (FP16).

Источник: 3dnews.ru