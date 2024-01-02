Одноплатный компьютер Sipeed Longan Pi3H в стиле Raspberry Pi Zero оснащён съёмным CPU-модулем

Компания Sipeed, как сообщает ресурс CNX-Software, начала приём заказов на довольно необычный одноплатный компьютер Longan Pi3H, выполненный в стиле популярного Raspberry Pi Zero. В основу изделия легла аппаратная платформа Allwinner, а в качестве ОС можно использовать Debian или Android 12 (производитель предоставляет соответствующие образы и комплект SDK). Новинка состоит из двух компонентов: это съёмный вычислительный модуль LM3H и небольшая несущая плата. Их габариты составляют соответственно 46,1 × 25 × 2,9 мм и 65 × 30,8 × 23,6 мм.

Источник: 3dnews.ru