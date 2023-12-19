Официально представлена мобильная ОС РОСА Мобайл и смартфон Р-ФОН

АО «НТЦ ИТ РОСА» официально представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл (ROSA Mobile) и российский смартфон Р-ФОН. Пользовательский интерфейс РОСА Мобайл построен на основе открытой платформы KDE Plasma Mobile, развиваемой проектом KDE. Система внесена в реестр Минцифры РФ (№ 16453) и, несмотря на использование наработок международного сообщества, позиционируется как российская разработка.

В платформе задействованы мобильная редакция рабочего стола Plasma 5, библиотек KDE Frameworks 5, телефонного стека ModemManager и коммуникационного фреймворка Telepathy. Мобильные приложения задействованы из набора Plasma Mobile Gear и базируются на библиотеке Qt, наборе компонентов Mauikit и фреймворке Kirigami, позволяющем создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. В состав Plasma Mobile входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Сборка РОСА Мобайл отличается значительным изменением интерфейса Plasma Mobile, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений, таких как Telegram. Имеется возможность запуска Android-приложений через эмулятор. Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. В сборках не используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты из состава Android-прошивок, утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработана самостоятельно.

Смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080×2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется китайским SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемый с мая 2022 года. Объём ОЗУ 8 ГБ, встроенной памяти — 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор — 5000 мАч. Вес устройства 189 г, толщина — 7.96 мм. Поставки устройства начнутся в 2024 году.