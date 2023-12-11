Официальный анонс по предстоящему выпуску Lubuntu версии 24.04 LTS

9 декабря разработчики дистрибутива Lubuntu, поделилась некоторыми планами на предстоящий выпуск Lubuntu 24.04 LTS. В рамках данной версии дистрибутива, который должен выйти в апреле, планируется создать дополнительный сеанс Wayland. Сеанс пока не будет установлен по-умолчанию, однако, уже начиная с версии 24.10 Wayland будет использоваться в качестве стандартного варианта.

Так же разработчики Lubuntu надеются полностью переключить дистрибутив на Qt6. Upstream LXQt в том числе работает над поддержкой Wayland и переходом с Qt5 на Qt6.

Из крупных улучшений и нововведений в выпуске Lubuntu 24.04 LTS ожидается:

новые настраиваемые опции в установщике системы: минимальная установка «barebone»-систем без snapd; обычная установка с штатным набором приложений; полная установка — такая же как и обычная, но с предустановкой дополнительных приложений Element, Thunderbird, Krita и Virtual Machine Manager.

возможность разрешить или запретить во время развёртки системы установку обновлений;

функция «попробуй или установи» (Try or Install) отсутствующая с 18 апреля снова доступна;

при использовании подключения Wi-Fi, в случае отсутствия пользователя, через некоторое время будет предложено ввести пароль заново — причём при вводе ошибочного пароля, который короче или длиннее корректного, связь по Wi-Fi будет разорвана до следующей корректной попытки ввода пароля; разработчики подчёркивают то, что Ubuntu Desktop в данный момент не имеет подобного функционала!

управление Bluetooth — доступен графический интерфейс управления bluetooth в меню LXQt, теперь вы можете легко настроить свои устройства (данная утилита основана на GTK, но уже к версии Lubuntu 26.04 она будет переписана на Qt);

редактор SDDM — из меню LXQt теперь доступен простой, но полнофункциональный редактор экрана входа в систему;

Redshift — функция затемнения экрана ночью, с возможностью активации фильтра синего света (графического способа его настройки пока нет, но в панели есть контекстное меню для его временной приостановки);

обновление некоторых стандартных тем LXQt, включая анонс темы Windows Eleven (ссылка на скриншот, а так же ссылка на гитлаб автора темы);

(ссылка на скриншот, а так же ссылка на гитлаб автора темы); продолжение разработки Power Management UX — упрощение и совершенствование пользовательского опыта касаемо данных сообщений (конечная цель — предоставить только ту информацию, которая действительно полезна, например если будет запущена виртуальная машина, она не должна предупреждать вас об отсутствии батареи);

обновленный значок батареи — вместо значка по умолчанию, который не дает точного определения процента заряда батареи (низкий/средний/высокий), теперь отображается точный заряд энергии в процентах;

Lubuntu Manual Icon — обновление иконки=);

появление нового значка на рабочем столе для Calamares.

Для справки: Lubuntu это производный от Ubuntu дистрибутив GNU/Linux с малым потреблением ресурсов. В качестве среды рабочего стола используется окружение LXQt. Аналогичные цели преследует и проект Xubuntu. Подробности можно посмотреть в статье на Википедии и на официальном сетевом ресурсе проекта.

Источник: linux.org.ru