«Охотники за привидениями» в реальной жизни: британская полиция получит оружие против преступников на электросамокатах

В крупных городах Великобритании преступники всё чаще используют бесшумные электрические средства индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы на ходу выхватывать телефоны или сумочки из рук ничего не подозревающих людей. Проблема настолько распространена, что Совет национальной полиции (NPCC) заказал правительственной лаборатории оборонной науки и технологий (DSTL) разработку оружия, выводящего из строя электрические СИМ с помощью электромагнитных импульсов. Источник изображений: Columbia Pictures

Источник: 3dnews.ru