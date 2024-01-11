Окончание поддержки ядра Linux 4.14 LTS

10 января была окончательно завершена поддержка ядра Linux 4.14 LTS, о чём через рассылку сообщил сопровождающий разработчик стабильной ветки ядра Linux Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman):

«Я объявляю о выпуске ядра 4.14.336. Это ПОСЛЕДНЕЕ выпущенное ядро 4.14.y. Сейчас его срок официально истек. НЕ используйте больше эту версию ядра, пожалуйста, перейдите на более новую версию, как показано на странице выпусков kernel.org. Все пользователи ядра серии 4.14 должны выполнить обновление. Но затем перейдите к более новой версии. Если вы застряли на этой версии из-за того, что ее требует поставщик, обратитесь к этому поставщику за поддержкой по этому устаревшему дереву ядра, поскольку именно за это вы им платите:)»

В финальную версию ядра вошло всего несколько исправлений ошибок.

Ядра, которые на данный момент по-прежнему поддерживаются исходными версиями Linux в рамках долгосрочной серии — это Linux 4.19, 5.4, 5.10, 5.15, 6.1 и совсем недавно 6.6 в качестве ядра LTS 2023 года. Срок службы Linux 4.19 закончится в конце этого года, версии 5.4 EOL в 2025 году, а остальных в конце 2026 года в рамках сокращения продолжительности долгосрочной поддержки.

Источник: linux.org.ru