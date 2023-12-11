Октябрьские объёмы импорта в Китай оборудования для производства чипов выросли почти на 80 %

Статистика китайских органов таможни, как сообщает издание South China Morning Post, указывает на увеличение объёмов закупки китайскими компаниями оборудования для производства чипов почти на 80 % до $4,3 млрд по сравнению с октябрём прошлого года. Частично такой рост обеспечен введением новых санкций со стороны США, но не все виды оборудования можно закупить в столь сжатые сроки. Источник изображения: ASML

Источник: 3dnews.ru