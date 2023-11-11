One-Netbook представила внешнюю видеокарту Radeon RX 7600M XT со встроенным слотом M.2 для SSD

Компания One-Netbook анонсировала док-станцию ONEXGPU с внешней видеокартой Radeon RX 7600M XT, предназначенную для её портативных приставок OneXplayer. Новинка оснащена разъёмами USB Type-C и OcuLink. Ранее OcuLink встречался только у портативных приставок компании GPD. В составе внешней док-станции ONEXGPU с видеокартой Radeon RX 7600M XT используется графический процессор Navi 33 с 32 исполнительными блоками (2048 потоковых процессоров). Для видеокарты заявлено энергопотребление на уровне 120 Вт, а также 8 Гбайт памяти GDDR6. Компания пока не говорит, имеет ли GPU заводской разгон. Напомним, эталонная игровая частота Radeon RX 7600M XT равна 2300 МГц.

Источник: 3dnews.ru