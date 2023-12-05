Онлайн-вечеринка «виртПиво 0x9» — 7 декабря в 10 вечера по Москве!

Дорогие друзья, я приглашаю вас на девятое международное онлайн-«виртПиво» которое состоится в этот четверг!

Хотите узнать больше:

о мире опенсорсных прошивок — про БИОС коребут на новом AMD (с библиотекой OpenSIL) и не только?

и не только? о крутом железе, которое можно перепрошить опенсорсом чтобы радоваться свободе и безопасности?

Тогда эта встреча — отличная возможность для вас провести увлекательный и познавательный вечер за чашкой ☕☕ в приятной компании.

Первая часть мероприятия, чуть более нишевая «Dasharo User Group (DUG)» — посвящена экосистеме Dasharo, форка опенсорсной прошивки coreboot для ПК c дополнительными возможностями вроде удобного пользовательского интерфейса и функции перепрошивки БИОСа с флешки. Конференция DUG продлится 2 часа — и затем мы плавно переходим к вечеринке «виртПиво» в 10 вечера по Москве. Прошлые «виртПива» оказались весьма увлекательны, надеюсь вам понравится и в этот раз! P.S. Доступен и звуковой/видео и текстовый чат

Источник: linux.org.ru