ONLYOFFICE 8.0

Вышла новая версия ONLYOFFICE DocumentServer 8.0.0, которая включает в себя сервер для online-редакторов ONLYOFFICE и поддержку совместной работы. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Также выпущен ONLYOFFICE DesktopEditors 8.0, основанный на общей кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы представлены в виде приложений для рабочего стола, написанных на JavaScript с использованием web-технологий. Они объединяют клиентские и серверные компоненты, предназначенные для локального использования без обращения к внешнему сервису. Готовые версии доступны для Linux, Windows и macOS.

ONLYOFFICE обеспечивает полную совместимость с форматами MS Office и OpenDocument, включая DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX и ODP. Пользователи могут использовать платформу Nextcloud Hub для совместной работы.

Основные нововведения включают поддержку создания сложных форм в формате PDF для online-заполнения, подсказки при работе с шаблонами форм DOCXF, возможность загрузки локальных тем оформления в редакторы (для Linux и Windows), оптимизацию производительности, добавление поддержки СУБД Oracle и MS SQL Server в серверный бэкенд, а также устранение уязвимостей, таких как переполнение буфера и XSS.

Источник: linux.org.ru