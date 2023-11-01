Onyx Boox добавила в монитор на электронных чернилах Mira Pro фронтальную подсветку

Компания Onyx Boox представила обновлённый монитор Mira Pro, оснащённый панелью E Ink с диагональю 23,5 дюйма. Главное отличие новинки от предшественника заключается в наличии фронтальной подсветки, позволяющей работать с ним даже при слабом освещении. Источник изображений: gizmochina.com

Источник: 3dnews.ru