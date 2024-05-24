OpenAI больше не будет принуждать экс-сотрудников к молчанию ради акций

OpenAI отказалась от практики, при которой вынуждала увольняющихся сотрудников выбирать между подписанием бессрочного соглашения о недискредитации компании и сохранением акций, переданных этим сотрудникам в качестве заработной платы. OpenAI подготовила соответствующую записку, которую разослала нынешним и бывшим сотрудникам. Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru